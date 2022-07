Totti-Blasi | il clamore mediatico travolge Noemi Bocchi

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Non potrà restare nell’ombra ancora per molto. Ora che la bomba della separazione di Francescoda Ilaryè scoppiata, la nuova fiamma del Capitano viene travolta dal. E mentre l’ex marito Mario Caucci chiede rispetto della privacy dei figli, lei finisce nel mirino dei paparazzi. Una somiglianza evidente con la, laha conosciutograzie alla passione comune per il padel. Come racconta il settimanale “Chi”, Francescofrequentavano lo stesso centro sportivo. E poi sedevano sugli stessi spalti allo stadio per tifare la Roma. Bella e sempre impeccabile, firmata e sicura di sé, è mamma di due bambini ed era sposata con il presidente del Tivoli Calcio, Mario ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Agenzia_Ansa : L'annuncio di Ilary Blasi: 'Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco Totti è t… - occhio_notizie : Ilary Blasi furiosa con Totti: “Il patto era che non si facessero beccare con altre persone” #ilaryblasi… - repubblica : Ilary Blasi si separa da Totti e Lenor cambia la pubblicità [di Andrea Di Carlo] -

Sui social ha cominciato a circolare un video su Francescoche, si diceva, si è imbarcato per la Tanzania per raggiungere Ilarye i figli Isabel, Chanel e Cristian. Peccato però che si tratti di un fake. Ecco la verità sul capitano. Photo Credits: ...Ilary: la fine del matrimonio con Francescocoinvolge il suo lavoro La fine del matrimonio tra Ilarye Francescosta avendo ripercussioni anche sulla televisione italiana di cui laè una protagonista da anni. Se la Rai ha scelto di anticipare la messa in onda del film dedicato a ...Dopo la separazione con Francesco Totti, Lenor modifica la pubblicità che vede protagonista Ilary Blasi, scopriamo come ...Nello spot per la nota marca di ammorbidente, la ex letterina al telefono con Totti gli propone metafore calcistiche sui supplementari per come fare il bucato ...