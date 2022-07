Torino 2022: Pilar Fogliati sarà la madrina (Di mercoledì 20 luglio 2022) Pilar Fogliati sarà la madrina del 40° Torino Film Festival, che si terrà dal 25 novembre al 3 dicembre 2022. sarà Pilar Fogliati la madrina della 40ma edizione del Torino Film Festival 2022, diretto da Steve Della Casa. Attrice poliedrica per il grande e piccolo schermo, oltre che conduttrice in tv e in radio, Pilar Fogliati è uno dei volti più sorprendenti degli ultimi anni. Nella sua carriera ha sempre scelto progetti in grado di coniugare la qualità con il gusto pop, tra cui la serie di successo targata Rai1 Cuori o la commedia di Riccardo Milani Corro da te. Tra i suoi impegni cinematografici più recenti ci sarà il suo esordio alla ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022)ladel 40°Film Festival, che si terrà dal 25 novembre al 3 dicembreladella 40ma edizione delFilm Festival, diretto da Steve Della Casa. Attrice poliedrica per il grande e piccolo schermo, oltre che conduttrice in tv e in radio,è uno dei volti più sorprendenti degli ultimi anni. Nella sua carriera ha sempre scelto progetti in grado di coniugare la qualità con il gusto pop, tra cui la serie di successo targata Rai1 Cuori o la commedia di Riccardo Milani Corro da te. Tra i suoi impegni cinematografici più recenti ciil suo esordio alla ...

