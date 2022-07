Tor Bella Monaca, il Municipio chiude l’accesso nord al Parco della Pace (Di mercoledì 20 luglio 2022) I cittadini di Tor Bella Monaca, a Roma, si sono ritrovati con l’accesso nord al Parco della Pace inaccessibile. Il cancello, infatti, è stato chiuso a chiave dal Municipio, che ha affidato la chiave al Presidente del Centro Sociale Anziani “Ai Pini”. La decisione ha di fatto creato una barriera architettonica, tagliando in due il quadrante e impedendo il facile accesso a servizi come il centro commerciale, il Municipio e la stazione dei Carabinieri. “Stiamo raccogliendo le firme per far riaprire il cancello, ma siamo preoccupati anche per la sicurezza”, dicono i cittadini. E il signor Scalia, da noi contattato telefonicamente, ci ricopre di insulti. Un odore acre, rifiuti e detriti ovunque. Percorrendo l’interno dell’area verde ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022) I cittadini di Tor, a Roma, si sono ritrovati conalinaccessibile. Il cancello, infatti, è stato chiuso a chiave dal, che ha affidato la chiave al Presidente del Centro Sociale Anziani “Ai Pini”. La decisione ha di fatto creato una barriera architettonica, tagliando in due il quadrante e impedendo il facile accesso a servizi come il centro commerciale, ile la stazione dei Carabinieri. “Stiamo raccogliendo le firme per far riaprire il cancello, ma siamo preoccupati anche per la sicurezza”, dicono i cittadini. E il signor Scalia, da noi contattato telefonicamente, ci ricopre di insulti. Un odore acre, rifiuti e detriti ovunque. Percorrendo l’interno dell’area verde ci ...

