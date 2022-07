Tony Renis, chi è la moglie Elettra Morini: “Ci siamo incontrati per caso” (Di mercoledì 20 luglio 2022) La moglie di Tony Renis, Elettra Morini, ha uno straordinario passato da ballerina Elettra Morini è stata una celebre ballerina di danza classica e moderna. Nel corso della sua brillante carriera ha avuto modo di cimentarsi in tanti ruoli differenti, compreso il balletto classico-spagnolo. Poi il decisivo incontro d’amore con Tony Renis Elettra Morini deve ad Antonio Gades il suo incontro con Tony Renis. Tra la Morini e Gades c’è sempre stato un rapporto speciale. Dopo aver condiviso le scene, i due sono diventati grandi amici e, in un’intervista rilasciataai microfoni del giornaledelladanza.com nel 2015, ricordando il suo rapporto con Antonio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladi, ha uno straordinario passato da ballerinaè stata una celebre ballerina di danza classica e moderna. Nel corso della sua brillante carriera ha avuto modo di cimentarsi in tanti ruoli differenti, compreso il balletto classico-spagnolo. Poi il decisivo incontro d’amore condeve ad Antonio Gades il suo incontro con. Tra lae Gades c’è sempre stato un rapporto speciale. Dopo aver condiviso le scene, i due sono diventati grandi amici e, in un’intervista rilasciataai microfoni del giornaledelladanza.com nel 2015, ricordando il suo rapporto con Antonio ...

Pubblicità

Claude_Scarpa : TONY RENIS : Amo Milano / Nostalgia di Milano CASA DISCOGRAFICA : LA VOCE DEL PADRONE N° di CATALOGO : MQ 1893 ANNO… - gae_il : @_Cotu @Teleradiostereo Va bene tutto, ma gli occhiali da sole in radio manco fossi Tony Renis, NO! - giammari59 : RT @extraliscio: Questa sera suoneremo live con (in)visibile orchextra ad Ischia, in occasione dell’Ischia Global Film & Music Festival ?? P… - extraliscio : Questa sera suoneremo live con (in)visibile orchextra ad Ischia, in occasione dell’Ischia Global Film & Music Festi… - Martina_Bss : “Dimmi quando, quando, quando”, cit. Tony Renis -