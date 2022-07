Tom Cruise “asfaltato” duramente | La star di Hollywood lo distrugge completamente (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Irrilevante”. Così viene giudicato l’attore di “Top Gun”. E a parlare non è propriamente l’ultimo degli arrivati… Una querelle tra mostri sacri del cinema. E, di certo, non sono lusinghiere le parole pronunciate nei confronti di Tom Cruise, uno degli attori di Hollywood più noti al mondo. Ma, evidentemente, a detta del suo illustre collega, molto sopravvalutato… Tom Cruise (web source)Tom Cruise ha da poco compiuto 60 anni ed è proprio in queste settimane al cinema con il nuovo capitolo, a distanza di decenni, di “Top Gun”. Nella sua carriera da attore è stato candidato per tre volte ai Premi Oscar, nella categoria di miglior attore protagonista per “Nato il quattro luglio” e “Jerry Maguire” e di miglior attore non protagonista per “Magnolia”, vincendo tre Golden Globe per i tre film citati. Il suo primo grande ... Leggi su newstv (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Irrilevante”. Così viene giudicato l’attore di “Top Gun”. E a parlare non è propriamente l’ultimo degli arrivati… Una querelle tra mostri sacri del cinema. E, di certo, non sono lusinghiere le parole pronunciate nei confronti di Tom, uno degli attori dipiù noti al mondo. Ma, evidentemente, a detta del suo illustre collega, molto sopravvalutato… Tom(web source)Tomha da poco compiuto 60 anni ed è proprio in queste settimane al cinema con il nuovo capitolo, a distanza di decenni, di “Top Gun”. Nella sua carriera da attore è stato candidato per tre volte ai Premi Oscar, nella categoria di miglior attore protagonista per “Nato il quattro luglio” e “Jerry Maguire” e di miglior attore non protagonista per “Magnolia”, vincendo tre Golden Globe per i tre film citati. Il suo primo grande ...

