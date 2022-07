Tim Burton riceverà il Lumière Award al Festival di Lione 2022 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tim Burton riceverà il Lumière Award al Festival di Lione, che si terrà a ottobre 2022, mentre cresce l'attesa per l'arrivo della sua serie Mercoledì su Netflix. Il regista statunitense Tim Burton riceverà il prestigioso Lumière Award durante la 14° edizione del Festival Lumière di Lione, che si terrà dal 15 al 23 ottobre. "Questo autunno, Lumière 2022 offrirà un tuffo in un paese delle meraviglie - a metà tra l'America e le sue leggende, l'Inghilterra vittoriana, megalopoli futuristiche e quartieri di periferia - in compagnia degli eroi, dei mostri, degli eroi mostruosi o dei mostri eroici del mondo di Tim ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022) Timilaldi, che si terrà a ottobre, mentre cresce l'attesa per l'arrivo della sua serie Mercoledì su Netflix. Il regista statunitense Timil prestigiosodurante la 14° edizione deldi, che si terrà dal 15 al 23 ottobre. "Questo autunno,offrirà un tuffo in un paese delle meraviglie - a metà tra l'America e le sue leggende, l'Inghilterra vittoriana, megalopoli futuristiche e quartieri di periferia - in compagnia degli eroi, dei mostri, degli eroi mostruosi o dei mostri eroici del mondo di Tim ...

Il regista statunitense Tim Burton riceverà il prestigioso Lumière Award durante la 14° edizione del Festival Lumière di Lione, che si terrà dal 15 al 23 ottobre. "Questo autunno, Lumière 2022 offrirà un tuffo in un paese delle meraviglie - a metà tra l'America e le sue leggende, l'Inghilterra vittoriana, megalopoli futuristiche e quartieri di periferia - in compagnia degli eroi, dei mostri, degli eroi mostruosi o dei mostri eroici del mondo di Tim Burton."

Le Superchicche, avviata la produzione del reboot

Sleepy Hollow, al via il reboot Paramount del cult di Tim Burton. La serie diviene un cult con sei stagioni e oltre cento episodi dando vita a un vero e proprio franchise.