The Resident 6: data d’uscita, trama e anticipazioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) La sesta stagione del medical drama The Resident si farà: tutto su data di uscita, anticipazioni, trama e cast La serie televisiva statunitense The Resident creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi ha visto i suoi esordi nel 2018 e ancora continua a tenere incollati tantissimi appassionati. Gli episodi raccontano le vicende di Conrad Hawkins, interpretato da Matt Czuchry, e del suo team di medici. The Resident 6 (Foto Instagram @theResidentonfox)Tra medicina, intrighi e passioni, ci siamo fermati alla quinta stagione, che con i suoi 23 episodi si conclude con l’uscita del 20 luglio su Disney+. Per i fan della serie, però, la buona notizia era già arrivata lo scorso maggio, quando Fox ha annunciato il rinnovo per The ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 luglio 2022) La sesta stagione del medical drama Thesi farà: tutto sudi uscita,e cast La serie televisiva statunitense Thecreata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi ha visto i suoi esordi nel 2018 e ancora continua a tenere incollati tantissimi appassionati. Gli episodi raccontano le vicende di Conrad Hawkins, interpretato da Matt Czuchry, e del suo team di medici. The6 (Foto Instagram @theonfox)Tra medicina, intrighi e passioni, ci siamo fermati alla quinta stagione, che con i suoi 23 episodi si conclude con l’uscita del 20 luglio su Disney+. Per i fan della serie, però, la buona notizia era già arrivata lo scorso maggio, quando Fox ha annunciato il rinnovo per The ...

Pubblicità

DisneyPlusIT : L'unico modo per affrontare il lunedì è scoprire le novità della settimana ?? ??? Only Murders in the Building ?? 9… - Lituzinho : Marquei como visto Resident Evil - 1x3 - The Light - CinespazioBlog : In anteprima il poster dell'attesa sesta stagione di #theresident, in arrivo su #fox il prossimo 20 Settembre... ??… - somosfamiglia : RT @DisneyPlusIT: L'unico modo per affrontare il lunedì è scoprire le novità della settimana ?? ??? Only Murders in the Building ?? 9-1-1… - dailyofbooks : Marquei como visto Resident Evil - 1x4 - The Turn -