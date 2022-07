Terracina, “così l’eurodeputato vicino a Meloni tentò di ostacolare l’inchiesta sul Comune con la scusa dell’immigrazione clandestina” (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ex portavoce di Giorgia Meloni e ora eurodeputato, Nicola Procaccini, già sindaco di Terracina, con la scusa dell’immigrazione clandestina provò a ostacolare le indagini che la Capitaneria di porto stava portando avanti sull’amministrazione di Roberta Tintari, sua vice quando era primo cittadino del Comune laziale ed eletta dopo le dimissioni per volare a Bruxelles. In quello che è uno storico feudo di Fratelli d’Italia, l’eurodeputato – indagato per induzione indebita a dare o promettere utilità – avrebbe continuato a mettere il becco provando a velocizzare istruttorie per rilasciare licenze. Non solo. Nell’ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota, che ha portato a decapitare l’amministrazione comunale con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ex portavoce di Giorgiae ora eurodeputato, Nicola Procaccini, già sindaco di, con laprovò ale indagini che la Capitaneria di porto stava portando avanti sull’amministrazione di Roberta Tintari, sua vice quando era primo cittadino dellaziale ed eletta dopo le dimissioni per volare a Bruxelles. In quello che è uno storico feudo di Fratelli d’Italia,– indagato per induzione indebita a dare o promettere utilità – avrebbe continuato a mettere il becco provando a velocizzare istruttorie per rilasciare licenze. Non solo. Nell’ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota, che ha portato a decapitare l’amministrazione comunale con ...

