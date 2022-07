Terra Amara anticipazioni: Hunkar lo vuole morto! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo ed attesissimo appuntamento per quanto riguarda la super seguita soap opera. Anche oggi, 20 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero la soap opera che è iniziata da poco su Canale 5 ma che sta riscuotendo un successo incredibile di pubblico. In L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo ed attesissimo appuntamento per quanto riguarda la super seguita soap opera. Anche oggi, 20 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di, ovvero la soap opera che è iniziata da poco su Canale 5 ma che sta riscuotendo un successo incredibile di pubblico. In L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

giulia_dradi : @ladivadiche Si si lo so in tutto sono 4 stagioni di Terra Amara, ovviamente la prima è in corso percui ne rimangon… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 18 luglio 2022 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 19 luglio 2022 - infoitcultura : Ascolti tv 18 luglio 2022 analisi: Azzurra malinconia, Italia-Belgio spegne il riso di “Zelig”. Meglio Brindisi di… - ParliamoDiNews : Terra amara, anticipazioni 20 luglio 2022: Yilmaz evade dal carcere, Zuleyha sotto attacco di Sermin #Greysanatomy… -