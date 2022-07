Tennis, Elisabetta Cocciaretto: “La sfida contro Sara Errani la inserisco tra le migliori disputate. Ho sconfitto il mio idolo” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Continua la corsa di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Palermo. Sulla terra rossa italiana l’azzurra classe 2001 (n.111 al mondo) ha annichilito ieri all’esordio la connazionale Sara Errani (n.127 del ranking) per 6-1 6-0 e ha strappato il pass per gli ottavi di finale. “Come avevo detto in conferenza stampa, Sara è il mio idolo – ha affermato la nativa di Ancora al termine della sfida – La partita giocata questa sera (ieri, ndr) la inserisco tra le migliori disputate. Non ho pensato di avere di fronte il mio idolo, ma soltanto a giocare. Poi, mi sono detta: ricordati di quando da piccolina applaudivi Sara”. ATP Amburgo 2022, Fabio Fognini piega Aljaz Bedene e va agli ottavi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Continua la corsa dial WTA 250 di Palermo. Sulla terra rossa italiana l’azzurra classe 2001 (n.111 al mondo) ha annichilito ieri all’esordio la connazionale(n.127 del ranking) per 6-1 6-0 e ha strappato il pass per gli ottavi di finale. “Come avevo detto in conferenza stampa,è il mio– ha affermato la nativa di Ancora al termine della– La partita giocata questa sera (ieri, ndr) latra le. Non ho pensato di avere di fronte il mio, ma soltanto a giocare. Poi, mi sono detta: ricordati di quando da piccolina applaudivi”. ATP Amburgo 2022, Fabio Fognini piega Aljaz Bedene e va agli ottavi ...

