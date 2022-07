Tekken Bloodline | in arrivo ad agosto l’anime tratto dal famoso picchiaduro

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La corrispondenza biunivoca videogioco-film è sempre d’attualità. Un trailer ufficiale posta sul canale YouTube di Netflix Italia dà di fatto il via libera adalvideogioco, un tempo arcade ora, sviluppato e prodotto dalla Namco.– Computermagazine.itè il nome del torneo di arti marziali (che tradotto vuol dire pugno di ferro) in cui si cimentano i protagonisti, che ambiscono al titolo di “The King of Iron Fist Tournament“: dal videogioco a una serie TV (su Netflix), il passo è breve. La piattaforma in streaming californiana, numero uno al mondo nonostante un 2022 da incubo, ha fissato una data di uscita per il suo adattamento anime della ...

è la nuova serie anime originale Netflix che porta sul piccolo schermo l'omonima serie di videogiochi picchiaduro sviluppati e pubblicati da Namco . Basato in particolar modo su ...Che sia per puro divertimento o per sfida, il genere picchiaduro ha da sempre destato un certo fascino in tutti gli appassionati del mondo dei videogiochi, per la grande dose di strategia, tecnica e a ...Tekken si sta preparando per fare il suo debutto con la nuova serie anime su Netflix entro la fine dell'estate. Tekken: Bloodline ha ufficialmente ...