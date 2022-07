Tale e Quale Show dice “no” all’ex gieffina: “Ci sono rimasta male, ho fatto un buon provino!”, lo sfogo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Patrizia Pellegrino dopo la breve esperienza con il Grande Fratello Vip era stata contattata per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show in partenza dal 30 settembre. Patrizia Pellegrino dopo il Grande Fratello Vip parla del “no” ricevuto da Tale e Quale Show Intervistata da Novella 2000, la pimpante attrice ha parlato della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Patrizia Pellegrino dopo la breve esperienza con il Grande Fratello Vip era stata contattata per partecipare alla nuova edizione diin partenza dal 30 settembre. Patrizia Pellegrino dopo il Grande Fratello Vip parla del “no” ricevuto daIntervistata da Novella 2000, la pimpante attrice ha parlato della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Tale e Quale Show dice “no” all’ex gieffina: “Ci sono rimasta male, ho fatto un buon provino!”, lo sfogo… - nonlosaai : RT @NicoloC__: E quando Luce la risentiremo a tale e quale precisamente in questa reinterpretazione #Techetechete - NicoloC__ : E quando Luce la risentiremo a tale e quale precisamente in questa reinterpretazione #Techetechete - famoduspaghi : @bevheroes Io tale e quale a ieri - andrea_zago : RT @FabrizioDellaL1: Ora voglio vedere come @matteosalvinimi spiegherà agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani del nord la decis… -