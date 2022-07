Taglio dei consumi del 15% e solidarietà tra Stati | il piano d’emergenza europeo per il gas

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Per evitare misure più drastiche durante il prossimo inverno, la Commissione Ue chiederà ai governi di ridurre il loro consumo di gas del 15% già dal 1 agosto. Una misura che all’inizio sarà su base volontaria, ma che potrebbe diventare obbligatoria di fronte a un’ulteriore riduzione dei flussi di gas da parte di Mosca. Basterebbe la richiesta di due Paesi per far scattare l’obbligatorietà e a quel punto il razionamento sarebbe imposto per legge dall’Ue. Se confermate le ultime indiscrezioni, Bruxelles oggi proporrà questo schema nelenergetico «Risparmiare gas per un inverno senza rischi». Nell’ultima bozza circolata, spiega La Stampa, l’entità delrichiesto è indicata con una “X”, ma la cifra che verrà comunicata oggi dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sarà del 15%. Il ...