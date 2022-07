“Tagliate il gas del 15% da agosto”. Il piano choc dell’Ue (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nell’arco di soli quattro mesi, l’Unione Europea è riuscita a diminuire la propria dipendenza dal gas russo dal 40 ad una cifra inferiore al 25 per cento. Tra i principali Stati membri, protagonisti di una radicale politica di indipendenza rispetto a Mosca, troviamo proprio l’Italia, dove la Russia è passata dal primo al quinto posto in tema di esportazione del metano. Questo, come già riportato qualche giorno fa su nicolaporro.it, anche grazie al legame che il governo Draghi ha saldato con le autorità algerine (che però porterà il metano in Italia solo tra qualche anno). Il piano dell’Ue Nonostante le percentuali di dipendenza dal Cremlino continuino a scendere radicalmente, ciò non basta per porre l’intero continente europeo al riparo dalla prossima stagione invernale. Putin, infatti, rappresenta ancora un quarto degli import di gas Ue e, proprio per ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nell’arco di soli quattro mesi, l’Unione Europea è riuscita a diminuire la propria dipendenza dal gas russo dal 40 ad una cifra inferiore al 25 per cento. Tra i principali Stati membri, protagonisti di una radicale politica di indipendenza rispetto a Mosca, troviamo proprio l’Italia, dove la Russia è passata dal primo al quinto posto in tema di esportazione del metano. Questo, come già riportato qualche giorno fa su nicolaporro.it, anche grazie al legame che il governo Draghi ha saldato con le autorità algerine (che però porterà il metano in Italia solo tra qualche anno). IlNonostante le percentuali di dipendenza dal Cremlino continuino a scendere radicalmente, ciò non basta per porre l’intero continente europeo al riparo dalla prossima stagione invernale. Putin, infatti, rappresenta ancora un quarto degli import di gas Ue e, proprio per ...

