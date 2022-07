Sunak, Mordaunt, Truss. Il dopo-Johnson è qui (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli aspiranti premier erano undici, ieri scendevano a tre – Sunak, Mordaunt, Truss – oggi ne resteranno solo due. L’arcireazionaria Kemi Badenoch – ex-ministra delle pari opportunità, diventata assieme alla L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli aspiranti premier erano undici, ieri scendevano a tre –– oggi ne resteranno solo due. L’arcireazionaria Kemi Badenoch – ex-ministra delle pari opportunità, diventata assieme alla L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @ilpost: Restano 3 candidati per la guida del Partito Conservatore britannico: Rishi Sunak, Penny Mordaunt e Liz Truss - oggieridomani : Il deputato Kemi Beidnock è stato eliminato dalla corsa alla carica di Primo Ministro della Gran Bretagna. Restano… - zazoomblog : Restano 3 candidati per la guida del Partito Conservatore britannico: Rishi Sunak Penny Mordaunt e Liz Truss -… - paoloigna1 : Il Gas in ogni caso non è #Azero costi geopolitici - serenel14278447 : Gb: in 3 per dopo Boris, davanti sempre Sunak e Mordaunt -