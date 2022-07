Stasera il primo spettacolo di ' Estate Cinema' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

teatrolafenice : Questa la vostra e la nostra porta verso la notte. Stasera l’apriamo col primo movimento dalla Sonata 960 di Schube… - teatrolafenice : Stasera un istante dal primo movimento del Concerto n. 2 di Rachmaninoff. Ad interpretarlo al pianoforte Van Clibur… - comunevenezia : #Cultura | #PalcosceniciMetropolitani ??Ieri sera primo evento a #ForteMarghera con @RedRonnie nell’ambito del prog… - MangaJuve : Stasera live su #twitch non mancare seguici e potrai venire anche tu in live con noi ed essere tu il protagonista è… - Me_AYS : RT @teatrolafenice: Questa la vostra e la nostra porta verso la notte. Stasera l’apriamo col primo movimento dalla Sonata 960 di Schubert,… -

LA NAZIONE

Un cinema all'aperto (foto di repertorio) Parte "Estate Cinema" a Capannori. Questa sera alle 21,30 esordio con "La vera storia di Buzz", nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale ...... dove daal 31 agosto saranno proposti eventi. Fumetti & Co A partire dai tre promossi in ... Ilappuntamento , imperdibile per chi ama o ha amato nella sua infanzia l'universo Disney, è ... Stasera il primo spettacolo di "Estate Cinema" Dopo 5 settimane di match di altissimo livello, questa sera, alle ore 22 presso il Campetto dei Sette Dolori di Sant’Agnello, si giocherà la finale della “Sant’Agnello Cup – Alilauro Gruson”. Le due s ..."Houston, abbiamo un problema..": stasera la conferenza su successi e insuccessi dei viaggi spaziali alla Casa del Parco ...