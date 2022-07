Pubblicità

fattoquotidiano : Draghi al Senato: “Tenere lontane le mafie dal Pnrr, onoriamo così memoria di Falcone e Borsellino”. Standing ovati… - GiovaQuez : Votiamo 'no' alla fiducia. Anzi no, lasciamo l'aula e ci asteniamo dal voto di fiducia (standing ovation). Contrord… - MicheleDiBerna5 : @giovaib @sscnapoli @PauDybala_JR @cn1926it In effetti ostigaard al posto di koulibaly è una operazione da standing… - AngelaBez3 : Pur di non andare a casa! Draghi interrotto alla fine del discorso, interviene la Casellati. Poi la standing ovation - gpellarin84 : RT @mvetto: “Davanti a chi prova a sedurci con i suoi modelli autoritari dobbiamo rispondere con la forza democratica europea” Draghi stand… -

Agenzia ANSA

Un lungo applauso e unahanno accolto la First Lady ucraina Olena Zelenska al Congresso Usa. "E' molto importante per me e per il mio Paese essere qui", ha detto la moglie del presidente ucraino ...Quello di questa mattina al Senato è stato un discorso interrotto 18 volte dagli applausi , una volta da un problema tecnico, un'altra da unain memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e ogni tanto da qualche grido di contestazione. Abito scuro, cravatta blu e camicia bianca, il presidente del consiglio Mario Draghi ... Standing ovation al Congresso Usa per first lady Ucraina - Ultima Ora Un lungo applauso e una standing ovation hanno accolto la First Lady ucraina Olena Zelenska al Congresso Usa. (ANSA) ...«È molto importante per me e per il mio Paese essere qui», ha detto la moglie del presidente ucraino sottolineando di voler parlare ai deputati «come madre, moglie e figlia e non solo come first Lady» ...