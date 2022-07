Stallone chiede i soldi per Rocky | la denuncia dell’attore

(Di mercoledì 20 luglio 2022) “È un parassita”. Sylvesternon ha usato giri di parole per attaccare Irwin Winkler, il produttore della saga “” accusato dall’attore della famosa saga di averlo defraudato dei diritti dei film. L’artista americano, infatti, in un lungo posto pubblicato sui social, si è sfogato e ha chiesto al produttore i guadagni avuti dal film, che negli anni ha conquistato tutti incassando miliardi di dollari. Eppure, del grande successo ottenuto da “”,avrebbe visto “soltanto le briciole”. Lo stesso attore descrive infatti così i guadagni incassati dalla saga, alzando la voce endo quanto gli spetta. LadisuAd alzare il polverone sui mancati guadagni per “”, tra i sei film della ...

L'attore accusa apertamente il produttore Irwin Winkler di avergli lasciato le briciole da tutto quanto incassato con il personaggio del ...i diritti di Rocky per i suoi figli: la replica di Winkler Oggi l'attore rivendica di non aver guadagnato abbastanza dalla saga, e in particolaregli vengano riconosciuti di ...Sly pretende 'quanto dovuto'. A suo dire, Irwin Winkler, il 93enne produttore del film, lo avrebbe 'defraudato' ...