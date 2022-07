Sri Lanka: Wickremesinghe è il nuovo presidente del paese (Di mercoledì 20 luglio 2022) Eletto dal parlamento dello Sri Lanka, paese asiatico a sud dell’India, Ranil Wickremesinghe è il nuovo presidente, dopo le dimissioni e la frettolosa fuga del suo predecessore, Gotabaya Rajapaksa, di cui d’altronde era primo ministro. Non ha fatto in tempo a insediarsi che i manifestanti, davanti all’ufficio del presidente, hanno bruciato un manichino che lo rappresentava. Già al vertice dell’impopolarità del paese, il nuovo presidente è legalmente in carica fino al 2024, anno di fine mandato di Rajapaksa. Ma dato l’umore non proprio sereno della popolazione, non è sicuro che la decorrenza verrà rispettata. Ranil Wickremesinghe è però accusato dai manifestanti di tutto il paese di essere complice di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Eletto dal parlamento dello Sriasiatico a sud dell’India, Ranilè il, dopo le dimissioni e la frettolosa fuga del suo predecessore, Gotabaya Rajapaksa, di cui d’altronde era primo ministro. Non ha fatto in tempo a insediarsi che i manifestanti, davanti all’ufficio del, hanno bruciato un manichino che lo rappresentava. Già al vertice dell’impopolarità del, ilè legalmente in carica fino al 2024, anno di fine mandato di Rajapaksa. Ma dato l’umore non proprio sereno della popolazione, non è sicuro che la decorrenza verrà rispettata. Ranilè però accusato dai manifestanti di tutto ildi essere complice di ...

