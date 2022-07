Spread Btp - Bund risale dopo il discorso di Draghi e schizza a 218 - Economia - quotidiano.net (Di mercoledì 20 luglio 2022) Operatori di Borsa al lavoro Milano, 20 luglio 2022 - Lo Spread tra BTp e Bund viaggia ora a quota 218 . l timore di una mancata fiducia al governo Draghi innervosisce i mercati. Questo l'ultimo dato, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Operatori di Borsa al lavoro Milano, 20 luglio 2022 - Lotra BTp eviaggia ora a quota 218 . l timore di una mancata fiducia al governoinnervosisce i mercati. Questo l'ultimo dato, ...

Pubblicità

sole24ore : Pessimismo sulla #crisidigoverno, in attesa delle repliche di #Draghi. #PiazzaAffari giù a -1,6%, #spread si impenn… - Francesco_Rizz_ : RT @sole24ore: Pessimismo sulla #crisidigoverno, in attesa delle repliche di #Draghi. #PiazzaAffari giù a -1,6%, #spread si impenna a 225,… - Hopethefirst1 : @sole24ore Avete rotto i cabbasisi co' 'sto #spread. La sua oscillazione dipende solo da quello che decide la BCE s… - telodogratis : Spread Btp-Bund sopra i 210 punti base, scivola Piazza Affari che guarda alla crisi di governo - Angela_Inca : RT @sole24ore: Pessimismo sulla #crisidigoverno, in attesa delle repliche di #Draghi. #PiazzaAffari giù a -1,6%, #spread si impenna a 225,… -