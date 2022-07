Spazio, passeggiata spaziale per @AstroSamantha: è la prima donna europea (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – prima passeggiata spaziale per l’astronauta italiana dell’Esa Samantha Cristoforetti che diventa così anche la prima donna europea a compiere un’attività extraveicolare (Eva). L’Agenzia spaziale europea ha confermato che giovedì il 21 luglio prossimo Samantha Cristoforetti uscirà dalla Stazione spaziale Internazionale per una passeggiata spaziale insieme al cosmonauta Oleg Artemyev. Sarà la prima passeggiata spaziale di Samantha e la prima condotta da una astronauta europea e Samantha si appresta così ad uscire per la prima volta dalla Stazione spaziale Internazionale ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) –per l’astronauta italiana dell’Esa Samantha Cristoforetti che diventa così anche laa compiere un’attività extraveicolare (Eva). L’Agenziaha confermato che giovedì il 21 luglio prossimo Samantha Cristoforetti uscirà dalla StazioneInternazionale per unainsieme al cosmonauta Oleg Artemyev. Sarà ladi Samantha e lacondotta da una astronautae Samantha si appresta così ad uscire per lavolta dalla StazioneInternazionale ...

Pubblicità

andreabettini : Confermata da @ESA e @ASI_spazio la passeggiata spaziale di domani per @AstroSamantha Cristoforetti. Sarà la prima… - cinziasams : RT @andreabettini: Confermata da @ESA e @ASI_spazio la passeggiata spaziale di domani per @AstroSamantha Cristoforetti. Sarà la prima euro… - biosimply : RT @andreabettini: Confermata da @ESA e @ASI_spazio la passeggiata spaziale di domani per @AstroSamantha Cristoforetti. Sarà la prima euro… - di_reddito : RT @DGC49740861: @di_reddito @elio_vito O twitta lui o twitta te. Non potete stare a twittare contemporaneamente, il paradosso creerebbe un… - carlamartamari : RT @andreabettini: Confermata da @ESA e @ASI_spazio la passeggiata spaziale di domani per @AstroSamantha Cristoforetti. Sarà la prima euro… -