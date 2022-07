Sono nate le prime sneakers realizzate con sex toys riciclati (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose: dove va, cosa fa, dove è stata». Siamo pronti a scommettere che la madre di Forrest Gump, interpretato dal grandissimo Tom Hanks, non si riferiva alle sneakers ottenute da sex toys riciclati lanciate dal brand losangelino Rose In Good Faith. Plastica o carta riciclata, gomme da masticare, mozziconi di sigaretta, scarti di frutta o verdura: l’economia circolare e il riuso creativo stanno incentivando i brand di calzature a realizzare prodotti con i materiali più disparati, ma che spesso si rivelano ecologici, resistenti e performanti. Quella dei dildo inutilizzati è però una novità degna di nota e probabilmente mai vista prima, e l’idea è arrivata da un marchio – Rose In Good Faith – che finora non si era mai buttato nell’universo delle scarpe. Courtesy of ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Mamma diceva sempre che dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose: dove va, cosa fa, dove è stata». Siamo pronti a scommettere che la madre di Forrest Gump, interpretato dal grandissimo Tom Hanks, non si riferiva alleottenute da sexlanciate dal brand losangelino Rose In Good Faith. Plastica o carta riciclata, gomme da masticare, mozziconi di sigaretta, scarti di frutta o verdura: l’economia circolare e il riuso creativo stanno incentivando i brand di calzature a realizzare prodotti con i materiali più disparati, ma che spesso si rivelano ecologici, resistenti e performanti. Quella dei dildo inutilizzati è però una novità degna di nota e probabilmente mai vista prima, e l’idea è arrivata da un marchio – Rose In Good Faith – che finora non si era mai buttato nell’universo delle scarpe. Courtesy of ...

