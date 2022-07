Sondaggi politici Swg, solo italiani e greci sono contrari all’invio di armi all’Ucraina in Europa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le differenze sulla valutazione della guerra in Ucraina e sull’atteggiamento da tenere non attraversano solo gli italiani, ma anche gli europei. Vi è un divario tra le opinioni delle popolazioni dei vari Paesi, e gli ultimi Sondaggi politici di Swg e Euroskopia lo evidenziano. Il disaccordo non è tanto sull’individuazione della responsabilità del conflitto, quanto sul cosa fare. Per il 78% degli elettori dei 9 Paesi esaminati la colpa della guerra è della Russia. Si va dal 62% in grecia al 94% in Portogallo, passando dal 74% italiano. Per il 51% dei greci, però, è colpa anche o principalmente degli Usa. In Italia tale percentuale arriva al 37%, e scende al 5% nei Paesi Bassi. Nel nostro Paese c’è anche un 15% che dà la responsabilità ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le differenze sulla valutazione della guerra in Ucraina e sull’atteggiamento da tenere non attraversanogli, ma anche gli europei. Vi è un divario tra le opinioni delle popolazioni dei vari Paesi, e gli ultimidi Swg e Euroskopia lo evidenziano. Il disaccordo non è tanto sull’individuazione della responsabilità del conflitto, quanto sul cosa fare. Per il 78% degli elettori dei 9 Paesi esaminati la colpa della guerra è della Russia. Si va dal 62% ina al 94% in Portogallo, passando dal 74% italiano. Per il 51% dei, però, è colpa anche o principalmente degli Usa. In Italia tale percentuale arriva al 37%, e scende al 5% nei Paesi Bassi. Nel nostro Paese c’è anche un 15% che dà la responsabilità ...

Pubblicità

repubblica : Sondaggi politici sulla crisi di governo, gli italiani hanno fiducia in Draghi: il 53% contrario alle elezioni [di… - cominif : @BelluNicola questo CDX anzi DX, sondaggi a parte, esprime Salvini e Meloni quali politici di punta che non hanno u… - chieselli : @14Orlandi @MauroRossi75 @panchobiondo @Lorenzo36522471 I partiti iniziano a fare sondaggi e perdono la bussola olt… - colombomauro : E come sempre #FratellidItalia mentono agli italiani e in Senato sventolando dati falsi !!!!! Allora noi li informi… - gaetanog : Ma perché i politici hanno difficoltà a capire che noi elettori non siamo scemi, e che quando i partiti chiedono el… -