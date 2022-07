«Solo sì è sì», passo falso al Senato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Colpo di scena ieri nel Senato spagnolo, la seconda camera che ha Solo il compito di ratificare le leggi approvate dal Congresso. Solo nel caso in cui ci siano emendamenti, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Colpo di scena ieri nelspagnolo, la seconda camera che hail compito di ratificare le leggi approvate dal Congresso.nel caso in cui ci siano emendamenti, L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

edo3do : @StevexxOP @AntiPUDE @Ivan_Grieco Ma sicuramente, mi pare che il rigassificatore fosse già un primo passo per argin… - lucimicia2 : RT @Inviaggiatore: Il discorso di #Draghi non dà risposte nè ai 5Balle nè al CDX. In pratica soddisfa solo Letta e i vari renzini e calendi… - dax_project : @giord97 Se non si prende atto che il primo passo per cambiare le cose è avere coraggio di abbandonare il centrosin… - Peraspe1960 : RT @CPF02294951: @DmitryEvic Solo un cambio di passo al governo può permettere una riapertura del dialogo...speriamo con tutte le forze! - PaulScaroigne : @Andrea68247001 Al gol di Theo. Se ti riesce una cosa così, significa che mentalmente sei troppo forte e tutti sono… -