Solbakken al Napoli a gennaio, Roma defilata: le ultime (Di mercoledì 20 luglio 2022) sul futuro del giocatore del Bodo/Glimt Come riportato da Sky Sport Ola Solbakken è molto vicino al Napoli. L'operazione si farà a scadenza di contratto, non ad agosto bensì a gennaio: Solbakken ha dato al Napoli il suo impegno di massima, ora serve formalizzare l'operazione. Difficile che arrivi un rilancio da parte della Roma, a maggior ragione dopo l'acquisto di Dybala e con altri attaccanti ancora in organico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

