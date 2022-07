Pubblicità

LaGazzettaSR : #Siracusa, sindacato di polizia, Tommaso Bellavia riconfermato nel direttivo nazionale del Siulp - blogsicilia : #notizie #sicilia Continue aggressioni agli agenti al carcere di Augusta, l'allarme del sindacato “Situazione gravi… - NuovoSud : Polizia penitenziaria: altro agente aggredito al carcere di Augusta - Webmartetv : Siracusa | Tommaso Bellavia nel direttivo nazionale del Siulp - -

- Il segretario provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia , palermitano di origine ma siracusano di adozione, è stato riconfermato nei giorni scorsi nel direttivo nazionale del...... urge, però, fare chiarezza sulle dichiarazioni fatte, a mezzo stampa, dalla Fismic di'. ... Fim Fiom e Uilm affermano il diritto, da parte dei lavoratori, di scegliere liberamente il...Continuano le aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria al carcere di Augusta, in provincia di Siracusa. Situazione definita “esplosiva” dal sindacato Cnpp."Gli atti di violenza non sono accettabili e sono da condannare sempre, ma non è accettabile la strumentalizzazione di un episodio che se pur esecrabile non c’entra con le dinamiche sindacali. In atte ...