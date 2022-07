Sindacalisti arrestati a Piacenza, il gip: “Sistema di potere, una vera e propria lobby. Blocchi e manifestazioni per arricchirsi anche a scapito dell’incolumità dei lavoratori”. Le intercettazioni e i conti correnti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una “faida” tra sigle sindacali, una guerra per le tessere, una “vera e propria lobby” che rappresentava un “Sistema di potere” per arricchirsi anche sulla pelle dei lavoratori. A leggere le 347 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare si capisce perfettamente come sia stato possibile che il giudice per le indagini preliminari, Sonia Caravelli accogliendo l’ipotesi della procura di Piacenza, abbia riconosciuto l’associazione a delinquere per i Sindacalisti arrestati ieri dalla Digos. Dal 2015 a oggi secondo gli inquirenti Blocchi, picchetti e altre azioni sarebbero state organizzate non in difesa dei lavoratori e dei loro diritti ma per acquisire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una “faida” tra sigle sindacali, una guerra per le tessere, una “” che rappresentava un “di” persulla pelle dei. A leggere le 347 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare si capisce perfettamente come sia stato possibile che il giudice per le indagini preliminari, Sonia Caravelli accogliendo l’ipotesi della procura di, abbia riconosciuto l’associazione a delinquere per iieri dalla Digos. Dal 2015 a oggi secondo gli inquirenti, picchetti e altre azioni sarebbero state organizzate non in difesa deie dei loro diritti ma per acquisire ...

