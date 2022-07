Silvia Toffanin | senza vergogna su Pier Silvio | “Sentire la mancanza di…”

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 20 luglio 2022)ha sempre mantenuto un profilo riservato ma ha ammesso qualcosa che ha stupito i fan. La conduttrice di Verissimo si è sempre mostrata per quello che è ovvero una ragazza pacata e molto sensibile.-Altranotizia (fonte: Google)ha conquistato il cuore dei telespettatori già dai suoi esordi a Passaparola in veste di letterina accanto a Gerry Scotti. Proprio in quel contesto ha avuto modo di conoscere il suo futuro marito. Una relazione che iniziata con molte critiche del gossip e dalle malelingue. Ha raccontato con molta onestà un suo aspetto caratteriale che ha colpito il web. Di cosa si tratta?e la confessione su...