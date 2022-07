Siccità, le guide alpine valdostane sospendono le salite al Cervino e al Monte Bianco: “Con il rialzo termico c’è il rischio di crolli” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sul Cervino e il Monte Bianco non si potrà più salire con le guide alpine. Troppo alto il rischio che l’ondata di calore di questi giorni provochi problemi, legati a crolli di pietre e alla tenuta dei “ponti di neve”. Così le Società guide alpine di entrambi i massicci alpini hanno sospeso in via preventiva la vendita della salita lungo la via normale alla vetta del Cervino e quella verso il Dente del Gigante e la cresta di Rochefort sulla montagna più alta d’Europa. “Con questo rialzo termico abbiamo due problemi principali – ha spiegato Rudy Janin, presidente della commissione tecnica dell’Unione valdostana guide di alta montagna – I possibili crolli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sule ilnon si potrà più salire con le. Troppo alto ilche l’ondata di calore di questi giorni provochi problemi, legati adi pietre e alla tenuta dei “ponti di neve”. Così le Societàdi entrambi i massicci alpini hanno sospeso in via preventiva la vendita della salita lungo la via normale alla vetta dele quella verso il Dente del Gigante e la cresta di Rochefort sulla montagna più alta d’Europa. “Con questoabbiamo due problemi principali – ha spiegato Rudy Janin, presidente della commissione tecnica dell’Unione valdostanadi alta montagna – I possibili...

