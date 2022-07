Serie B, la Lega ha comunicato date e orari delle prime tre giornate (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Serie B inizierà il 12 agosto e la Lega ha ufficializzato le date e gli orari delle prime tre giornate La Serie B inizierà il 12 agosto e la Lega ha ufficializzato le date e gli orari delle prime tre giornate. Ad aprire la stagione 2022/2023 ci sarà la sfida del Tardini tra Parma e Bari, il programma completo: 1a GIORNATA DI ANDATA Venerdì 12 agosto 2022 ore 20.45 PARMA – BARI Sabato 13 agosto 2022 ore 20.45 CITTADELLA – PISA ore 20.45 COMO – CAGLIARI ore 20.45 PALERMO – PERUGIA Domenica 14 agosto 2022 ore 20.45 ASCOLI – TERNANA ore 20.45 BENEVENTO – COSENZA ore 20.45 BRESCIA – SÜDTIROL ore 20.45 MODENA – FROSINONE ore 20.45 SPAL – REGGINA ore 20.45 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) LaB inizierà il 12 agosto e laha ufficializzato lee glitreLaB inizierà il 12 agosto e laha ufficializzato lee glitre. Ad aprire la stagione 2022/2023 ci sarà la sfida del Tardini tra Parma e Bari, il programma completo: 1a GIORNATA DI ANDATA Venerdì 12 agosto 2022 ore 20.45 PARMA – BARI Sabato 13 agosto 2022 ore 20.45 CITTADELLA – PISA ore 20.45 COMO – CAGLIARI ore 20.45 PALERMO – PERUGIA Domenica 14 agosto 2022 ore 20.45 ASCOLI – TERNANA ore 20.45 BENEVENTO – COSENZA ore 20.45 BRESCIA – SÜDTIROL ore 20.45 MODENA – FROSINONE ore 20.45 SPAL – REGGINA ore 20.45 ...

