Serie A, tutte le amichevoli: Empoli e Torino ok, perde la Roma. Oggi in campo il Monza e altre due (Di mercoledì 20 luglio 2022) La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo di tutte le amichevoli... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo dile...

Pubblicità

AndreaMarano11 : RT @AndreaMarano11: @RescueMedNa Chiunque incontri è tuo fratello,figlio, figlia;non ci sono fratelli e sorelle di serie B,C e D Su tutte l… - sportli26181512 : Voglia di #calcio in tv? Ecco tutte le amichevoli trasmesse in estate: Voglia di #calcio in tv? Ecco tutte le amich… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Voglia di calcio in tv: ecco tutte le #amichevoli trasmesse in estate - Gazzetta_it : Voglia di calcio in tv: ecco tutte le #amichevoli trasmesse in estate - sportli26181512 : Bremer è della Juve: tutte le cifre dell'affare: Al Torino vanno 41 milioni più 9 di bonus, al brasiliano 5 milioni… -