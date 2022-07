Serie A: Mourinho disegna una Roma Champions con Dybala, Abraham… (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 16:18:49 Calcio italiano: Jos Mourinho ha trovato il suo posto. “Mi piace molto stare alla Roma. Ho accettato questo progetto che ha una durata di tre anni (fino al 2024). Dopo che sarà finito vedremo cosa succederà”, ha confessato un allenatore portoghese che è una leggenda nella Città Eterna. Dopo le sue avventure irregolari al Manchester United e al Tottenham, Mou è arrivato all’Olimpico nell’estate del 2021 per recuperare il terreno perduto. E nella sua prima campagna, il risultato è stato notevole. Nonostante la sua Roma non sia riuscita ad entrare nella ‘top four’ ea tornare in Champions League (hanno concluso al sesto posto la qualificazione all’Europa League) hanno conquistato la Conference battendo il Feyenoord (1-0) a Tirana. “Vincere è molto difficile. Servono tanti ingredienti. Abbiamo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-19 16:18:49 Calcio italiano: Josha trovato il suo posto. “Mi piace molto stare alla. Ho accettato questo progetto che ha una durata di tre anni (fino al 2024). Dopo che sarà finito vedremo cosa succederà”, ha confessato un allenatore portoghese che è una leggenda nella Città Eterna. Dopo le sue avventure irregolari al Manchester United e al Tottenham, Mou è arrivato all’Olimpico nell’estate del 2021 per recuperare il terreno perduto. E nella sua prima campagna, il risultato è stato notevole. Nonostante la suanon sia riuscita ad entrare nella ‘top four’ ea tornare inLeague (hanno concluso al sesto posto la qualificazione all’Europa League) hanno conquistato la Conference battendo il Feyenoord (1-0) a Tirana. “Vincere è molto difficile. Servono tanti ingredienti. Abbiamo ...

Pubblicità

CorSport : #Roma, #Dybala vicino a #Mourinho: sarà in panchina contro lo #Sporting ?? - TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - angelomangiante : Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presen… - sportli26181512 : Perinetti: “Vi racconto come Mourinho ha convinto #Dybala”: Il ds rivela i retroscena della trattativa che ha porta… - sportli26181512 : Sporting-Roma 3-2: un autogol e Pellegrini non bastano. Dybala allo stadio: La Roma esce sconfitta nella terza amic… -