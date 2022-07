Serie A, le ufficialità del 20/07: non solo Bremer e Dybala, Monza sempre attivo. Due giovani vanno all’estero (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una giornata “solo grandi firme” nel calciomercato nostrano. Sono infatti poche le ufficialità odierne in Serie A, ma tutte... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una giornata “grandi firme” nel calciomercato nostrano. Sono infatti poche leodierne inA, ma tutte...

cmdotcom : #SerieA, le ufficialità del 20/07: non solo #Bremer e #Dybala, #Monza sempre attivo. Due giovani vanno all’estero - paoloangeloRF : Il mercato non si ferma mai: altre ufficialità in A - NewsTuttoC : UFFICIALE - Crotone, Vulic in Serie B: è passato al Perugia - tcm24com : Serie C, le ufficialità di oggi #serieC #mercato - sportli26181512 : Tiago Pinto: 'Roma club credibile, con Dybala siamo più forti': Il general manager giallorosso dopo l'ufficialità d… -