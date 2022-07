Senato | seduta sospesa su richiesta di Fi Via alla trattativa | i grillini aprono alla fiducia La Lega | “Avanti solo senza i 5s” Mattarella sente i leader di maggioranza

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DIRETTA | In Senato la seduta con le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi #ANSA… - SenatoStampa : La seduta è sospesa e riprenderà alle 16,45 con la replica del Presidente del Consiglio #Draghi che questa mattina… - antonie85321896 : RT @SenatoStampa: La seduta è sospesa e riprenderà alle 16,45 con la replica del Presidente del Consiglio #Draghi che questa mattina ha res… - zazoomblog : Governo: I ministri Cartabia Colao e Cingolani lasciano il Senato dopo la sospensione della seduta - #Governo:… - armandomalta3 : RT @SenatoStampa: La seduta è sospesa e riprenderà alle 16,45 con la replica del Presidente del Consiglio #Draghi che questa mattina ha res… -

Ladelè stata sospesa su richiesta della maggioranza. Lo stop è di un'ora e mezza, i lavori riprenderanno quindi alle 16,45. La sospensione è stata accordata dalla presidente Casellati ......3 punti dopo essere sceso a 193,9 punti durante il discorso del presidente del Consiglio in. ... Girano in calo anche gli altri mercati insieme ai futures Usa al traguardo di metà. Gli ...Riuniti a ‘Villa Grande‘, a Roma, gli esponenti del centrodestra di Governo (FI, Lega, UdC e NCI) stanno lavorando a un documento unitario per votare la risoluzione al Senato in […] ...Con la crisi di governo e l’attesa per il futuro del premier Draghi, Piazza Affari continua ad ampliare il suo calo. Lo spread, invece, torna a salire. Negative anche le altre borse europee ...