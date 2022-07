Senato, Draghi chiede la fiducia sulla risoluzione Casini Il Centrodestra di governo non parteciperà alla votazione (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Chiedo che sia posta la fiducia sulla risoluzione presentata dal Senatore Casini". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, concludendo la sua replica in Senato governo, Draghi ai Senatori: "Siete voi che decidete"<br> Chiesta la fiducia sulla risoluzione presentata da Casini Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Chiedo che sia posta lapresentata dalre". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, concludendo la sua replica inairi: "Siete voi che decidete"

Chiesta lapresentata daSegui su affaritaliani.it

martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - Palazzo_Chigi : L'intervento di replica del Presidente Draghi In diretta dal Senato della Repubblica - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - annalisapanello : RT @dariodangelo91: Cancellato l'intervento di #Salvini al Senato. Neanche il coraggio di guardare in faccia #Draghi mentre gli toglie la f… - LoredanaMaggi_ : Draghi farebbe bene a salire al Colle e dimettersi, per evitare casini con la mancanza del numero legale al Senato -