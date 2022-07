Secret love, scontro di classe e potenza del sesso nella campagna inglese anni ’20. Il trailer (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Parlano di cibo, ma non so se lo stanno davvero mangiando”. Tra le due guerre mondiali, nella placida e formale campagna inglese, la camerierina Jane (Odessa Young), al servizio dei tristi signori Niven (Colin Firth e Olivia Colman), ha una relazione sessuale con Paul (Josh O’Connor) il figlio di alcuni ricchi signori vicini dei Niven che si consuma la domenica mattina, quando i signori si incontrano per pranzo, luogo dove poi li raggiunge lo stesso Paul e dove si trova anche la sua fidanzata ufficiale. Un pretesto libidico e finanche sentimentale, l’avvinghiarsi lussureggiante, levigato e pulito di Jane e Paul, che si allarga a macchia d’olio sull’intera scrittura di scena e diventa architrave drammaturgico per un’opera che intreccia la tradizionale e intaccabile differenza di classe socio-economica (la versione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Parlano di cibo, ma non so se lo stanno davvero mangiando”. Tra le due guerre mondiali,placida e formale, la camerierina Jane (Odessa Young), al servizio dei tristi signori Niven (Colin Firth e Olivia Colman), ha una relazione sessuale con Paul (Josh O’Connor) il figlio di alcuni ricchi signori vicini dei Niven che si consuma la domenica mattina, quando i signori si incontrano per pranzo, luogo dove poi li raggiunge lo stesso Paul e dove si trova anche la sua fidanzata ufficiale. Un pretesto libidico e finanche sentimentale, l’avvinghiarsi lussureggiante, levigato e pulito di Jane e Paul, che si allarga a macchia d’olio sull’intera scrittura di scena e diventa architrave drammaturgico per un’opera che intreccia la tradizionale e intaccabile differenza disocio-economica (la versione ...

