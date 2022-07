Secondo il ministro degli esteri russo nei piani di Mosca ci sono molti altri territori, in particolare le regioni di Kherson e Zaporizhia (Di mercoledì 20 luglio 2022) "La Russia ha rivisto gli obiettivi della sua operazione militare in Ucraina, che ora vanno oltre il territorio del Donbass" lo ha detto oggi il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov. "La ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 luglio 2022) "La Russia ha rivisto gli obiettivi della sua operazione militare in Ucraina, che ora vanno oltre ilo del Donbass" lo ha detto oggi ilSergey Lavrov. "La ...

Pubblicità

CarloSantaroni : RT @AlvisiConci: Secondo me la Santanchè ministro della cultura vi starebbe bene come un tailleur di Chanel. Parlo al Sinistro. Cit Bennato. - AlvisiConci : Secondo me la Santanchè ministro della cultura vi starebbe bene come un tailleur di Chanel. Parlo al Sinistro. Cit Bennato. - colonnelloedi : Il secondo documento, che i principali quotidiani italiani hanno taciuto, è “Us-Ukraine Charter On Strategic Partne… -