Se il Movimento 5 Stelle avesse multato i transfughi, avrebbe incassato 16,4 milioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Quasi quanto i 18,6 milioni che tutti i partiti nel 2021 hanno ricevuto dal 2 x mille delle dichiarazioni dei redditi. Il partito predicava di voler introdurre l'obbligo di mandato, minacciando 100mila euro per chi cambiava casacca Leggi su wired (Di mercoledì 20 luglio 2022) Quasi quanto i 18,6che tutti i partiti nel 2021 hanno ricevuto dal 2 x mille delle dichiarazioni dei redditi. Il partito predicava di voler introdurre l'obbligo di mandato, minacciando 100mila euro per chi cambiava casacca

Pubblicità

Mov5Stelle : La decisione di dimettersi nonostante la maggioranza assoluta in Parlamento e’ stata del Presidente Draghi. Il Movi… - Mov5Stelle : Il 23 luglio si svolgeranno le #primarie del campo progressista per la presidenza della Sicilia. Una terra che mer… - GiovaQuez : Per Conte 'adesso la decisione spetta a Draghi, non al Movimento cinque stelle'. Sarebbe questo il risultato di gio… - serebellardinel : RT @Mov5Stelle: La decisione di dimettersi nonostante la maggioranza assoluta in Parlamento e’ stata del Presidente Draghi. Il Movimento 5… - ItaliaStartUp_ : Se il Movimento 5 Stelle avesse multato i transfughi, avrebbe incassato 16,4 milioni -