Scontro in Forza Italia | scintille e urla in Senato tra Ronzulli e Gelmini “Vai a piangere da un’altra parte e prenditi lo Xanax”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il terremoto politico, in piena crisi di governo, si insinua anche dentro i partiti. Lo, così, diventa interno anche tra le diverse anime di. Protagoniste dellea Palazzo Madama sono la senatrice Liciae Mariastella, tra le quali notoriamente non corre buon sangue. La prima, uscendo dall’aula deldopo la replica del presidente Draghi, ha gridato alla ministra per gli affari regionali e le autonomie: “Vai adalo”. Enon ha perso tempo a replicare: “Contenta ora che hai mandato a casa il governo?”. Ricostruzioni parlamentari che vengono subito confermate dalla stessa ...

Sono state scintille quelle registrate tra due 'big' al femminile diItalia , il ministro per ... Unoverbale tra le due si sarebbe verificato a Palazzo Madama, dopo le dichiarazioni di ...Una lunga giornata di trattative finite nel nulla. Il centrodestra voterà solo la propria mozione e non quella di Pierferdinando Casini sulla quale il governo, come ha proposto Mario Draghi, ha posto ...A quanto riferiscono fonti parlamentari ci sarebbe stato un forte scontro all’interno di Forza Italia. Uscendo dall’aula del Senato, dopo la replica del ...La crisi di governo accende la tensione anche all'interno di Forza Italia: nell'Aula di Palazzo Madama è andato in scena una lite tra Maria Stella Gelmini, ministro per gli ...