Scomparso da Putignano | 35enne trovato morto a Cassano delle Murge Nella foresta Mercadante

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Erada casa ieri mattina. Le ricerche hanno portato ad una conclusione drammatica: Dario Sportelli 35 anni, di, è stato, territorio di. Si era allontanato in auto da, le ricerche sono state condotte anche rilevando segnali con il gps. Indagine per risalire alla causa del decesso. L'articoloda ...

LeggiNoci.it

Ragazzo putignanese scomparso Era scomparso da casa ieri mattina. Le ricerche hanno portato ad una conclusione drammatica: Dario Sportelli 35 anni, di Putignano, è stato trovato morto nella foresta Mercadante, territorio di Cassan ...PUTIGNANO – E' stato trovato morto, nella tarda mattinata odierna a Cassano delle Murge, il 35enne putignanese Dario Sportelli. Il giovane era scomparso da ieri, a bordo della sua Peugeot 307, […] ...