Scherma | Tommaso Marini approda in semifinale nel fioretto ai Mondiali | terza medaglia per l’Italia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ il giovanea tenere alta la bandiera delnelaidiin corso di svolgimento al Cairo (Egitto). Il 21enne marchigiano, esploso nella stagione in corso e giàd’argento agli ultimi Europei, si è assicurato il primo podio della carriera in una rassegna iridata: larende infatti certo almeno il bronzo. Il portacolori del Bel Paese, testa di serie n.4 del tabellone, aveva debuttato con un comodo 15-5 al primo turno contro il cinese di Taipei Yi-Tung Chen. Ben più ostico il successivo assalto ai sedicesimi contro il quotato americano Gerek Meinhardt, due volte bronzo iridato nel 2010 e nel 2015: l’azzurro riusciva a spuntarla per 15-13. Superato probabilmente lo scoglio più arcigno, il ...

Le squadre azzurre di sciabola maschile e spada femminile si sono qualificate ai quarti di finale ai Mondiali di scherma in corso al Cairo e torneranno in pedana domani per l'assalto al podio iridato.