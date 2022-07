Scherma, Mondiali 2022: le sciabolatrici azzurre non raggiungono i quarti di finale del torneo individuale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, ospita oggi, mercoledì 20 luglio, la terza giornata di finali dei Mondiali 2022 di Scherma: nel tabellone principale del torneo di sciabola individuale femminile non ci sarà medaglia per l’Italia. Tutte eliminate prima dei quarti le quattro atlete azzurre, ovvero Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro. Rossella Gregorio arriva ad una stoccata dall’ingresso tra le prime otto, venendo battuta dalla francese Sarah Noutcha per 14-15, dopo aver superato per 15-7 la kazaka Aigerim Sarybay e poi per 15-12 la statunitense Honor Johnson. Eloisa Passaro si fa rimontare da 13-12 a 13-15 agli ottavi dalla greca Theodora Gkountoura, dopo aver superato per 15-12 (era sotto 8-12) l’azera Sevil Bunyatova e poi per 15-9 la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cairo, in Egitto, ospita oggi, mercoledì 20 luglio, la terza giornata di finali deidi: nel tabellone principale deldi sciabolafemminile non ci sarà medaglia per l’Italia. Tutte eliminate prima deile quattro atlete, ovvero Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro. Rossella Gregorio arriva ad una stoccata dall’ingresso tra le prime otto, venendo battuta dalla francese Sarah Noutcha per 14-15, dopo aver superato per 15-7 la kazaka Aigerim Sarybay e poi per 15-12 la statunitense Honor Johnson. Eloisa Passaro si fa rimontare da 13-12 a 13-15 agli ottavi dalla greca Theodora Gkountoura, dopo aver superato per 15-12 (era sotto 8-12) l’azera Sevil Bunyatova e poi per 15-9 la ...

Pubblicità

Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - _Carabinieri_ : Campionati del Mondo Assoluti, Cairo (EGY), #scherma spec. fioretto: complimenti, per essersi aggiudicata la medagl… - ETROFACCOR : RT @_Carabinieri_: Campionati del Mondo Assoluti, Cairo (EGY), #scherma spec. fioretto: complimenti, per essersi aggiudicata la medaglia??,… - ottopagine : Scherma, Mondiali: Gregorio fuori dalla corsa alle medaglie #Salerno - sportface2016 : #Scherma | Mondiali 2022 #IlCairo, sciabola femminile: #Gregorio, #Criscio e #Passaro si fermano agli ottavi -