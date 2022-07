Scherma | Garozzo dopo la delusione mondiale | “Ci riproverò a Milano | poi potrei smettere”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ un Danieleestremamente deluso, quello che si presenta ai microfonil’eliminazione agli ottavi nella prova individuale di fioretto ai Mondiali del Cairo 2022: “Non è andata come volevo, mi dispiace perchè venivo da un periodo di grande forma e non sono riuscito a tirare al mio livello”. L’argento olimpico di Tokyo però non cerca alibi: “Avevo i crampi, avevo finito l’energia, non so cosa sia andato storto. Nell’ultimo assalto ero fuori fase, non riuscivo a spingere sulle gambe, è stata una brutta gara. Ma non voglio cercare scuse, ho tirato male, è stata una brutta prestazione”. Nel futuro dello schermidore un obiettivo ben preciso, ma anche diversi dubbila laurea conseguita in medicina: “La vittoriaè l’unica che mi manca, spero di ottenerla ail prossimo anno, ...