Scherma, fioretto maschile in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Mondiali Il Cairo 2022 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tutto pronto per gli assalti del tabellone principale del fioretto maschile ai Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma, in programma dal 15 al 25 luglio. L’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con gli azzurri Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 italiane di mercoledì 20 luglio, con semifinali e finali previste alle ore 16.35 e 18.00 rispettivamente. Di seguito, le informazioni per seguire tutti gli assalti di giornata. SEGUI IL LIVE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO SEGUI IL LIVE DEGLI ASSALTI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE streaming E TV – Tutti gli assalti di giornata saranno visibili in diretta sulla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tutto pronto per gli assalti del tabellone principale delaide Ildi, in programma dal 15 al 25 luglio. L’Italia proverà a conquistare nuove medaglie con gli azzurri Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 italiane di mercoledì 20 luglio, con semifinali e finali previste alle ore 16.35 e 18.00 rispettivamente. Di seguito, le informazioni per seguire tutti gli assalti di giornata. SEGUI IL LIVE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO SEGUI IL LIVE DEGLI ASSALTI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIEREE TV – Tutti gli assalti di giornata saranno visibili insulla ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ERRIGO D'ARGENTO! ?????? L'azzurra si arrende in finale solo alla francese Ysaora Thibus (10-15) e conquista il 2° g… - Coninews : ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo… - Eurosport_IT : Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su… - aleandreotti : RT @Coninews: ARY D'ARGENTO ?? Sulla pedana dei Mondiali in corso di svolgimento a Il Cairo Arianna #Errigo conquista il secondo gradino de… - TgrRaiLombardia : Campionati del mondo di #scherma, argento per la monzese Arianna #Errigo #Cairo2022 #scherma @Federscherma… -