Sannio Musica, Marisa Rapuano e Pasqualino Maione coppia vincente (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La sannita Marisa Rapuano e il partenopeo Pasqualino Maione, due voci che insieme stanno avendo un grande successo e suscitano brividi ed emozioni nelle piazze. In quest'estate 2022 sono in tour con la band del maestro Mazza e non solo. Sono diverse le date in programma, anche in terra sannita… La bellissima Marisa Rapuano, voce meravigliosa con un timbro ammaliante, ha studiato anche pianoforte al Conservatorio di Benevento… una vera artista, solista e corista in diverse band Musicali pop, soul, jazz e cori gospel. Ha partecipato al Festival Internazionale di Musica Ritmo Sinfonica "Premio Nino Rota" a Cava de' Tirreni (SA); poi è stata vincitrice del concorso canoro "Stasera canto io" a Benevento e nella sezione ...

