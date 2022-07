Sanità – L’allarme di ‘Nursing Up’: “I pronto soccorsi italiani sono sprovvisti di personale sanitario” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “pronto soccorsi italiani sempre più nel caos: la carenza di personale sanitario tocca i massimi livelli, laddove, tra nuovi contagi di medici e di infermieri legati alla nuova ed insidiosa variante di Omicron, e il buco nero di una penuria strutturale di 80mila unità, mai sanata, e le ferie dei professionisti, sacrosante, sempre che vengano concesse, i reparti nevralgici degli ospedali si riempiono di pazienti, ma ahimè si svuotano tristemente di professionisti che devono occuparsi di tutelare e promuovere la salute della collettività”. ‘Nursing Up’: “Una vera e propria emergenza, da Nord a Sud, di cui stranamente nessuno osa parlare, la politica tace e fa finta di nulla” Come denuncia infatti Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, l’associazione che riunisce gli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) “sempre più nel caos: la carenza ditocca i massimi livelli, laddove, tra nuovi contagi di medici e di infermieri legati alla nuova ed insidiosa variante di Omicron, e il buco nero di una penuria strutturale di 80mila unità, mai sanata, e le ferie dei professionisti, sacrosante, sempre che vengano concesse, i reparti nevralgici degli ospedali si riempiono di pazienti, ma ahimè si svuotano tristemente di professionisti che devono occuparsi di tutelare e promuovere la salute della collettività”.Up’: “Una vera e propria emergenza, da Nord a Sud, di cui stranamente nessuno osa parlare, la politica tace e fa finta di nulla” Come denuncia infatti Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, l’associazione che riunisce gli ...

italiaserait : Sanità – L’allarme di ‘Nursing Up’: “I pronto soccorsi italiani sono sprovvisti di personale sanitario” - RadioVoceVicina : Siracusa, Sanità. L’allarme M5S: In Sicilia a breve ospedali senza farmaci - valentina_ci_75 : RT @siracusaoggi: (Sanità, l'allarme di Pasqua (M5S): 'Ospedali presto a corto di farmaci in Sicilia') - - siracusaoggi : (Sanità, l'allarme di Pasqua (M5S): 'Ospedali presto a corto di farmaci in Sicilia') - - palermo24h : Palermo. Sanità, l’allarme M5S «In Sicilia a breve ospedali senza farmaci» -