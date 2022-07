Salvini non farà la dichiarazione di voto a nome della Lega (Di mercoledì 20 luglio 2022) Era stato indicato come la personalità – in qualità di senatore e di segretario del Carroccio – che avrebbe preso la parola a Palazzo Madama per dare l’indicazione di voto della Lega sulla fiducia a Mario Draghi. Ma dopo che il Presidente del Consiglio ha dato il via libera alla votazione della risoluzione Casini (ovvero quella che punta a mantenere lo status quo nella maggioranza, fino al termine della legislatura), Matteo Salvini ha fatto un passo indietro. Al suo posto, il suo partito sarà rappresentato dal senatore Stefano Candiani. Salvini non farà la dichiarazione di voto della Lega al Senato Un dettaglio che non nasconde il malcontento nel centrodestra dopo l’annuncio di Mario ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Era stato indicato come la personalità – in qualità di senatore e di segretario del Carroccio – che avrebbe preso la parola a Palazzo Madama per dare l’indicazione disulla fiducia a Mario Draghi. Ma dopo che il Presidente del Consiglio ha dato il via libera alla votazionerisoluzione Casini (ovvero quella che punta a mantenere lo status quo nella maggioranza, fino al terminelegislatura), Matteoha fatto un passo indietro. Al suo posto, il suo partito sarà rappresentato dal senatore Stefano Candiani.nonladial Senato Un dettaglio che non nasconde il malcontento nel centrodestra dopo l’annuncio di Mario ...

