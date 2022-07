Saint Laurent SS23: Marocco, il primo amore dello stilista (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’amore di Yves Saint Laurent per il Marocco risale al 1966, quando, insieme al suo compagno di vita e di lavoro Pierre Bergé, scelse questo luogo come meta per un viaggio. La maison Saint Laurent per la SS23 ha deciso di ritornare alle origini, celebrare il compianto stilista con un luogo carico di cultura e paesaggi quasi incontaminati. Fuori Marrakech, si estende il deserto di Agafay che ha ospitato la sfilata Menswear Primavera/Estate 2023. Un sito di radicata importanza storica per il marchio. Spettacolo che ha onorato la terra personificando la bellezza e la semplicità senza sfarzo attraverso i capi. Saint Laurent sinonimo di classicità, lusso ed eredità Saint Laurent ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’di Yvesper ilrisale al 1966, quando, insieme al suo compagno di vita e di lavoro Pierre Bergé, scelse questo luogo come meta per un viaggio. La maisonper laha deciso di ritornare alle origini, celebrare il compiantocon un luogo carico di cultura e paesaggi quasi incontaminati. Fuori Marrakech, si estende il deserto di Agafay che ha ospitato la sfilata Menswear Primavera/Estate 2023. Un sito di radicata importanza storica per il marchio. Spettacolo che ha onorato la terra personificando la bellezza e la semplicità senza sfarzo attraverso i capi.sinonimo di classicità, lusso ed eredità...

