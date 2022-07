Russia, Putin annuncia: 'Comincia una nuova era nella storia del mondo' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Vladimir Putin ha parlato in un forum dell'Agenzia per le iniziative strategiche, affermando che quello che sta accadendo in Ucraina aprirà un nuovo filone della storia mondiale. 'Una nuova era ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 luglio 2022) Vladimirha parlato in un forum dell'Agenzia per le iniziative strategiche, affermando che quello che sta accadendo in Ucraina aprirà un nuovo filone dellamondiale. 'Unaera ...

Pubblicità

martaottaviani : #putin: colossali difficoltà a in high tech a causa delle sanzioni. Dedicato a chi dice che non funzionano #Russia - martaottaviani : Il doppio gioco della famiglia #Erdogan. Genero #Bayraktar annuncia che non venderà i suoi droni alla #Russia. E il… - GiovaQuez : Putin ha promesso che la Russia supererà i 'colossali problemi' tecnologici causati dalle sanzioni: 'Cercheremo nuo… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Russia e Iran condividono la stessa posizione anti-Occidente: Mosca guarda al modello iraniano economico che raggira le sa… - Musso___ : Putin gioca al fatto col topo Nel merito : i tubi in Russia pieni significano stoccaggio fatto per la Germania -