Rumor | Conte e il M5S sono pronti a scaricare Draghi Si pensa allo stesso trucco usato con Ciampi nel 1994

Pubblicità

FrancescoGesua7 : @PaoloRonk Pensa a Rumor, Conte, lo stesso Letta…..lo può fare anche la Meloni. Mi sembra rapida nell’apprendimento - CianPdc : Ma sarà vero questo rumor secondo cui #DiBattista e #Raggi sarebbero pronti a fare le scarpe a #Conte? Bah... Di si… - EsclaritoF : RT @_ignaciomolina: Primer ministro ???? 1972-2022: Andreotti Rumor Moro Andreotti Cossiga Forlani Spadolini Fanfani Craxi Fanfani Goria De… - Mangeles_HM : RT @_ignaciomolina: Primer ministro ???? 1972-2022: Andreotti Rumor Moro Andreotti Cossiga Forlani Spadolini Fanfani Craxi Fanfani Goria De… - UserOccasionale : RT @_ignaciomolina: Primer ministro ???? 1972-2022: Andreotti Rumor Moro Andreotti Cossiga Forlani Spadolini Fanfani Craxi Fanfani Goria De… -

LA NOTIZIA

Lei una donna prudente, sa il fatto suo e conosce le problematiche ma al pari del governo... Lo studio dove sono domiciliata era la vecchia sede della Dc diin via Napoli. Al ministero ...... conche finge di essere succube dei barricaderi e in realtà ne è il capo. Lega e Forza ... "Ma quale trattativa si può imbastire Draghi non è mica". Eppure, persino nel centrodestra di ... Giuseppe Conte ricoverato al Gemelli per intossicazione alimentare: quali sono le condizioni del presidente del M5s Oltre alla lenta asfissia in cui versano le casse del partito, c'è da notare l'attacco al vero alter ego di Conte. Ora, al di là di tutta la nostra umana solidarietà, il taglio del salario a Casalino ...Fiducia a Draghi o non fiducia, ma anche deroga per il terzo mandato o niente deroga, sono questi gli interrogativi che circolano da giorni tra i parlamentari del Movimento 5 ...